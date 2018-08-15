2018-08-15T17:17:32+03:00
Экономика

ПАО «ГАЗ» увеличило убыток от продаж в 2,3 раза

Вместе с тем чистая прибыль за январь-июнь увеличилась в 22,2 раза
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В 2,3 раза вырос убыток от продаж на Горьковском автомобильном заводе во втором квартале 2018 года. Соответствующая информация размещена в ежеквартальном отчете ПАО «ГАЗ».

Вместе с тем чистая прибыль за январь-июнь увеличилась в 22,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам первого полугодия она составила 1,95 миллиарда рублей.

В 17,6 раза увеличилась балансовая прибыль предприятия и составила 1,83 миллиарда рублей. Себестоимость во втором квартале текущего года – 10,5 миллиарда рублей. Она выросла на 18,7%.

За указанный период выросли дебиторская и кредиторская задолженности. Первая увеличилась на 27,4% (на 1 июля составила около 6 миллиардов рублей), вторая – на 15,8% (на 1 июля составила 1,73 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что по итогам первых шести месяцев 2018 года Нижегородский машиностроительный завод получил чистый убыток в размере 466,6 миллиона рублей. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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