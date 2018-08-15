2018-08-15T17:01:25+03:00
Происшествия

Двух нижегородских полицейских обвиняют в получении взятки

Вместо того, чтобы привлечь к ответственности пьяного водителя, сотрудники ДПС потребовали с него деньги
Анастасия НАЗАРОВА
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Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывших инспекторов ДПС в получении взятки, сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, 13 января 2018 года в селе Натальино Навашинского района сотрудники ДПС «тормознули» водителя иномарки «Хендай», находившегося в состоянии алкогольного опьянения. А чтобы не привлекать его к предусмотренной законом ответственности, стражи порядка потребовали с нарушителя денежную взятку.

Передача денег в размере 20 тысяч рублей состоялась в Навашине 15 января. В ходе нее горе-полицейских задержали следователи при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ по Нижегородской области.

Обвиняемые вину в совершении инкриминируемого деяния не признали.

По сообщению ГУ МВД России по Нижегородской области, оба фигуранта уволены из органов полиции.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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