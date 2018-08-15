2018-08-15T16:17:29+03:00
Общество

МЧС предупреждает нижегородцев о грозах и ливнях 15 августа

Порывы северо-западного ветра будут достигать до 13-18 м/с
Анастасия НАЗАРОВА
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Грозы, ливни, а местами и град ожидаются в Нижнем Новгороде и области 15 августа с 15:00 до 18:00. порывы северо-западного ветра будут достигать до 13-18 м/с. По данным ФГБК «Верхневолжское УГМС», непогода сохранится в течение следующего дня.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, а также падением деревьев со слабой корневой системой.

Вместе с тем велика возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, локальными подтоплениями в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затоплениями пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий, полеганием сельхозкультур.

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