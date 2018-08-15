2018-08-15T15:33:47+03:00
Звезды

В Нижегородской области пройдет второй этап выборов главы минкульта

К очному собеседованию готовятся одиннадцать кандидатов
Анастасия НАЗАРОВА
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Не более пяти кандидатов на пост главы регионального минкульта по итогам очного собеседования. Заседание экспертной комиссии по выборам министра культуры состоится в Нижегородской области 21 августа (изначально планировалось провести 16 августа), сообщает пресс-служба облправительства.

Напомним, на вакантную должность претендуют одиннадцать человек: Роман Беагон, Александр Бениш, Инна Ванькина, Изабелла Дыскина, Алла Забегалова, Александр Казарин, Лариса Моторина, Александр Орлов, Надежда Преподобная, Алла Семенышева и Елена Шершакова.

После очного собеседования предстоит отобрать не больше пяти кандидатур. Из них-то глава региона Глеб Никитин и выберет, а после назначит нового министра.

«Комсомолка» писала, что отбор претендентов на пост главы минкульта проходит в рамках программы «Команда правительства», стартовавшей в мае 2018 года.

По итогам трех этапов на эту должность претендовали 245 человек. После тестирования и записи видеопрезентаций участники должны были выбрать лишь одну траекторию. Ее выбрали 35 человек. По результатам этапа защиты программ до этапа очного голосования были допущены 11 человек.

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