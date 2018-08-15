2018-08-15T14:36:22+03:00
Происшествия

Ранее судимую нижегородку задержали за снятие порчи

Преступление было совершено на улице Метро Сормовского района
Анастасия НАЗАРОВА
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Уголовное дело возбуждено в отношении 50-летней нижегородки по факту мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В дежурную часть отдела полиции №8 УМВД России по Нижнему Новгороду поступила информация о том, что вечером 25 октября 2017 года неизвестная под предлогом снятия порчи похитила у жительницы Сормова 15 тысяч рублей и золотые украшения. Это произошло около одного из домов по улице Метро.

По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, возбуждено уголовное дело.

В ходе работы с ранее судимой гражданкой сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции установили ее причастность к совершению этого преступления.

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