В Канавинском районе без холодной воды остались пять домов

СЕГОДНЯ 14:26 2018-08-15T14:40:37+03:00

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Холодное водоснабжение отключили в пяти жилых домах Канавинского района 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГО ЧС Нижнего Новгорода.

Речь идет о домах №16а и 18а по Гороховецкой улице, доме №1 по улице Движенцев, доме №3 по Клубной улице и №9 по Путейской улице. Жителям беспокоиться не о чем - отключение воды плановое. Специалисты обещают возобновить подачу холодной воды к 22:00 15 августа.

Кроме того, в среду проводятся плановые работы по электроснабжению в Ленинском районе. Без электричества временно остались дома №78, 79, 81, 83 и 85 по Кировской улице. Завершить работы планируется к 17:00 15 августа.

Напомним, ежегодные летние отключения воды на профилактические работы стартовали в Нижнем Новгороде в конце мая. Однако из-за чемпионата мира по футболу-2018 даты отключений поменяли так, чтобы в дни матчей район стадиона не остался без горячей воды.

Сразу после проведения мундиаля профилактические отключения воды возобновились. Длительность отключений составляет в среднем от 10 до 14 дней.