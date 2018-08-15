2018-08-15T13:01:44+03:00
Общество

Более 1,8 тысячи нижегородцев купили квартиры по программе «Жилье для российской семьи»

В общей сложности в список участников программы включены 4062 человека
Анастасия НАЗАРОВА
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Квартирами по программе «Жилье для российской семьи» обзавелись 313 семей Приокского района Нижнего Новгорода. Об этом со ссылкой на начальника отдела по учету и распределению жилья районной администрации Ольгу Купрюшину сообщает пресс-служба горадминистрации.

Главная цель программы - предоставить жителям возможность приобрести жилье экономкласса стоимостью не более 35 тысяч рублей за один квадратный метр, то есть за 80% от средней рыночной цены.

Чиновник напомнила, что программа стартовала в марте 2015 года. За это время поучаствовать в ней смогли более 20 категорий граждан.

- До декабря 2017 года администрацией в состав участников были включены 543 семьи. За счет собственных и заемных средств, заключив договор долевого участия в строительстве, жилье приобрели 313 семей, - сообщила Купрюшина.

288 человек купили жилплощадь в ЖК «Окский берег», десять - в ЖК «Smart City», семь - в ЖК «Корабли», пять - в ЖК «Стрижи» и три - в ЖК «Акварель».

Всего по Нижнему Новгороду в список участников включено 4062 человека, 1,8 тысячи уже купили жилье.

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