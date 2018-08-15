Более 1,8 тысячи нижегородцев купили квартиры по программе «Жилье для российской семьи»
Квартирами по программе «Жилье для российской семьи» обзавелись 313 семей Приокского района Нижнего Новгорода. Об этом со ссылкой на начальника отдела по учету и распределению жилья районной администрации Ольгу Купрюшину сообщает пресс-служба горадминистрации.
Главная цель программы - предоставить жителям возможность приобрести жилье экономкласса стоимостью не более 35 тысяч рублей за один квадратный метр, то есть за 80% от средней рыночной цены.
Чиновник напомнила, что программа стартовала в марте 2015 года. За это время поучаствовать в ней смогли более 20 категорий граждан.
- До декабря 2017 года администрацией в состав участников были включены 543 семьи. За счет собственных и заемных средств, заключив договор долевого участия в строительстве, жилье приобрели 313 семей, - сообщила Купрюшина.
288 человек купили жилплощадь в ЖК «Окский берег», десять - в ЖК «Smart City», семь - в ЖК «Корабли», пять - в ЖК «Стрижи» и три - в ЖК «Акварель».
Всего по Нижнему Новгороду в список участников включено 4062 человека, 1,8 тысячи уже купили жилье.