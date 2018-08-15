2018-08-15T12:47:44+03:00
Экономика

Чистый убыток Нижегородского машзавода вырос в 2,6 раза

По итогам I полугодия чистый убыток предприятия составил 466,6 млн рублей
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородский машиностроительный завод (ПАО «НМЗ», входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») предоставил отчет за первое полугодие 2018 года.

Согласно размещенной информации, по итогам первых шести месяцев предприятие получило чистый убыток в размере 466,6 миллионов рублей. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Тогда убыток НМЗ составил 177,5 миллиона рублей.

Вместе с тем по результатам первого полугодия выручка завода упала на 21,3%: в 2017 году была 2,6 миллиарда рублей, в 2018 году - 2,045 миллиарда рублей.

Что касается убытка от продаж, то здесь речь идет о сумме в размере примерно 147 миллионов рублей. Тогда как прибыль от продаж составила 236,6 миллиона рублей за шесть месяцев 2018 года.

На 2,1 миллиарда рублей выросла кредиторская задолженность предприятия. Сейчас она составляет 20 миллиардов рублей. При этом дебиторская задолженность выросла на 600 миллионов и составила 10,7 миллиарда рублей.

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