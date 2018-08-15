ДТП с тремя ранеными произошло на трассе Владимир-Муром-Арзамас

СЕГОДНЯ 12:28 2018-08-15T12:28:31+03:00

Водитель "Лады" и два его пассажира госпитализированы

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Автомобильная авария с участием самосвала и «Лады» произошла на 59 км трассы Владимир-Москва-Арзамас в 9:55 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Поворачивая налево, 41-летний водитель ГАЗ 3507 не предоставил преимущество в движении и врезался в «Ладу».

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля. 26-летний мужчина получил резаную рану левой руки и закрытую черепно-мозговую травму, 36-летний мужчина - ушиб позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму, а 42-летняя женщина - закрытый перелом верхней трети правого плеча и также закрытую черепно-мозговую травму. Все трое госпитализированы.

Ранее сообщалось, что на 13 км трассы Работки - Порецкой столкнулись легковушка и грузовик. ДТП произошло из-за того, что неопытный водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. От полученных травм скончался на месте.