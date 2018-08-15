Чиновницу осудили за мошенничество в Гагинском районе

СЕГОДНЯ 11:49 2018-08-15T11:49:10+03:00

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Суд вынес приговор сотруднице администрации Гагинского района, виновной в двух мошенничествах, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре 2016 года и в июне 2017 года чиновница потребовала с работником муниципальных учреждений передать ей деньги, которые они получили в качестве премий и материальной помощи. На них она обещала купить предметы, необходимые для работы музея и дома культуры. В общей сложности работники отдали ей около 39 тысяч рублей. Не получив обещанное, они обратились в полицию.

Несмотря на то, что ни в ходе расследования, ни на судебном заседании мошенница так и не признала свою вину. гособвинитель представил суду совокупность доказательств, полностью подтверждающих виновность чиновницы.

Подсудимая получила наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, она не имеет права заниматься определенные должности в течение двух лет. В пользу пострадавших взыскано почти 39 тысяч рублей.