Нижегородская область планирует получить около 30 млрд рублей из федерального бюджета

СЕГОДНЯ 11:36 2018-08-15T11:36:34+03:00

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Нижегородская область отправила заявку на участие в 18 из 29 госпрограмм. В 2018 году регион собирается привлечь 29,7 миллиарда рублей федеральных средств, сообщает пресс-служба облправительства.

За первое полугодие в область поступило 11,4 миллиарда рублей федеральных средств. Так, 2,3 миллиарда рублей получены на соцподдержку граждан (оплата временной нетрудоспособности, оплата части стоимости услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, выплаты при рождении детей и другие), 1,3 миллиарда рублей – на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба (свалка промотходов «Черная дыра», шлаконакопитель «Белое море», полигон ТБО «Игумново»).

Также область получила 708,1 миллиона рублей на благоустройство парков и дворов, 677,5 миллиона – на сельское хозяйство, 664,6 миллиона – на развитие здравоохранения (оказание специализированной помощи), 645,5 миллиона – на строительство метров и 175,7 миллиона – на охрану, защиту и воспроизводство лесов.