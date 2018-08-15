2018-08-15T11:36:34+03:00
Экономика

Нижегородская область планирует получить около 30 млрд рублей из федерального бюджета

За первое полугодие в регион поступило 11,4 млрд рублей федеральных средств
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Нижегородская область отправила заявку на участие в 18 из 29 госпрограмм. В 2018 году регион собирается привлечь 29,7 миллиарда рублей федеральных средств, сообщает пресс-служба облправительства.

За первое полугодие в область поступило 11,4 миллиарда рублей федеральных средств. Так, 2,3 миллиарда рублей получены на соцподдержку граждан (оплата временной нетрудоспособности, оплата части стоимости услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, выплаты при рождении детей и другие), 1,3 миллиарда рублей – на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба (свалка промотходов «Черная дыра», шлаконакопитель «Белое море», полигон ТБО «Игумново»).

Также область получила 708,1 миллиона рублей на благоустройство парков и дворов, 677,5 миллиона – на сельское хозяйство, 664,6 миллиона – на развитие здравоохранения (оказание специализированной помощи), 645,5 миллиона – на строительство метров и 175,7 миллиона – на охрану, защиту и воспроизводство лесов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбивший лося автомобилист госпитализирован в Нижегородской области
Более 1,8 тысячи нижегородцев купили квартиры по программе «Жилье для российской семьи»
Чистый убыток Нижегородского машзавода вырос в 2,6 раза
ДТП с тремя ранеными произошло на трассе Владимир-Муром-Арзамас
Чиновницу осудили за мошенничество в Гагинском районе
Гараж на площади 112 квадратных метров сгорел в поселке Большое Козино
Автомобилист погиб в результате столкновения с грузовиком в Нижегородской области
15 августа пицца в Domino's будет стоить 99 рублей
До конца лета в Нижегородской области появятся 80 воркаут-площадок
Проект оказания поддержки молодым художникам разработают в Нижнем Новгороде
Минтранс РФ предварительно одобрил финансирование строительства обхода Балахны
Глеб Никитин: «Опыт ГК «Узола» по внедрению бережливых технологий нужно распространять на другие предприятия»
Нижегородцы попросили обследовать около 20 заброшенных социальных объектов
Новые правила размещения киосков разработают в столице Приволжья
В Нижегородской области разыскивается 57-летний Лев Якушев
Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» открылся в Нижнем Новгороде
Полицейские изъяли у нижегородцев более 200 свертков с наркотиками