Гараж на площади 112 квадратных метров сгорел в поселке Большое Козино

СЕГОДНЯ 11:18 2018-08-15T11:18:22+03:00

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Крупный пожар произошел в районном поселке Большое Козино Балахнинского района. Сообщение о возгорании в гараже поступило 14 августа в 15:20, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате пожара обгорела внутренняя отделка гаража и имущество на площади 112 квадратных метров.

Предполагаемая причина случившегося – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ во время ремонта крыши гаража.

Также 14 августа полыхал нежилой дом по улице Гоголя в Володарске. Сообщение о пожаре поступило в 20:05.

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Оказалось, что в дом мог проникнуть кто угодно.

Добавим, что в общей сложности за минувшие сутки в регионе зафиксировано восемь пожаров. Огнем повреждены четыре личных жилых дома и четыре строения.