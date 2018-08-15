2018-08-15T09:00:45+03:00
Общество

Минтранс РФ предварительно одобрил финансирование строительства обхода Балахны

Стоимость объекта оценивается примерно в 11,5 млрд рублей
Анастасия НАЗАРОВА
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Заявка Нижегородской области на получение финансирования для строительства обхода Балахны предварительно одобрена Минтрансом РФ. Глава региона Глеб Никитин обсудил этот проект с руководством страны и профильного министерства, передает пресс-служба облправительства.

Строительство обхода началось в 2005 году, спустя три года открылся первый пусковой комплекс с обходом Заволжья. А в 2009 году было приостановлено строительство второго пускового комплекса с обходом Балахны. Его протяженность – 28,38 км.

ГУАД Нижегородской области подготовило техническое задание на выполнение строительства обхода, оно проходит согласование. После объявят электронные торги по выбору подрядчика. На завершение работ требуется порядка 11,5 млрд рублей. Вопрос о выделении средств планируется поднять при формировании бюджета России на 2019 год.

- Предварительно решение об одобрении нашей заявки принято. Я буду бороться за его осуществление и добиваться финансирования, - заявил Никитин.

Добавим, что строительство дороги позволит вывести транзитный транспорт из населенных пунктов, где живут почти 70 тысяч человек.

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