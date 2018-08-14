2018-08-14T18:59:50+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Опыт ГК «Узола» по внедрению бережливых технологий нужно распространять на другие предприятия»

Благодаря модернизации производства предприятие сможет увеличить выпуск продукции в 10-12 раз
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил распространять удачный опыт группы компаний «Узола» по внедрению бережливых технологий на другие предприятия. Об этом Глеб Никитин заявил в ходе рабочего визита в Балахнинский район во вторник, 14 августа 2018 года.

- Время протекания производственных процессов сократилось в 1,5 – 4 раза, и это хороший пример для других предприятий. Главная задача – это рост объемов производства и заработной платы, - отметил Глеб Никитин.

По словам директора «Узолы» Андрея Елисеева, на этом модернизация предприятия не заканчивается – уже скоро ожидается поставка нового оборудования из Китая, что должно привести к увеличению выпуска продукции в 10-12 раз.

- Это расчетная цифра, к которой мы должны подойти осенью этого года, - заявил Андрей Елисеев.

- За последнее время на предприятии многое изменилось в лучшую сторону – произошла оптимизация производства, выросли заказы, улучшились рабочие места, и мы надеемся, что это не предел, - рассказала сотрудница предприятия Татьяна Кубенкова.

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