Глеб Никитин: «Опыт ГК «Узола» по внедрению бережливых технологий нужно распространять на другие предприятия»
Глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил распространять удачный опыт группы компаний «Узола» по внедрению бережливых технологий на другие предприятия. Об этом Глеб Никитин заявил в ходе рабочего визита в Балахнинский район во вторник, 14 августа 2018 года.
- Время протекания производственных процессов сократилось в 1,5 – 4 раза, и это хороший пример для других предприятий. Главная задача – это рост объемов производства и заработной платы, - отметил Глеб Никитин.
По словам директора «Узолы» Андрея Елисеева, на этом модернизация предприятия не заканчивается – уже скоро ожидается поставка нового оборудования из Китая, что должно привести к увеличению выпуска продукции в 10-12 раз.
- Это расчетная цифра, к которой мы должны подойти осенью этого года, - заявил Андрей Елисеев.
- За последнее время на предприятии многое изменилось в лучшую сторону – произошла оптимизация производства, выросли заказы, улучшились рабочие места, и мы надеемся, что это не предел, - рассказала сотрудница предприятия Татьяна Кубенкова.