Нижегородцы попросили обследовать около 20 заброшенных социальных объектов

СЕГОДНЯ 17:46 2018-08-14T17:46:44+03:00

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Жители предложили обследовать около 20 заброшенных социальных объектов в Нижегородской области. Некоторые из них 14 августа посетил министр имущественных отношений региона Сергей Баринов, передает пресс-служба облправительства.

В доме №13а по улице Поющева был детсад. Сегодня здание включено в план приватизации, до конца года состоится аукцион по его продаже. А пока там усилят охрану.

Здание бывшего профтехучилища (дом №38а по Комсомольской улице) находится в федеральной собственности и в оперативном управлении ННГУ им. Лобачевского. Объект не используется с 2008 года. Сейчас там незаконная коммерческая стоянка автомобилей.

Здание бывшей школы (дом № 9 по Школьной улице) - в федеральной собственности и в пользовании Нижегородской епархии. Представитель епархии отметил, что в сентябре проект реконструкции объекта отправится на экспертизу, а в 2019-2020 годах начнется реконструкция.

По итогам заседания решено направить заявление в прокуратуру в части несоблюдения собственниками бремени содержания объектов.