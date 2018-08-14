2018-08-14T17:26:57+03:00
Общество

Новые правила размещения киосков разработают в столице Приволжья

Следующий этап - систематизация работы торговых объектов на первых этажах жилых домов
Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижнем Новгороде планируется разработать новые правила размещения ларьков. Такое решение было принято на совещании рабочей группы по рассмотрению нестационарных торговых объектов (НТО) на озелененных территориях 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Председатель рабочей группы - замглавы думы Нижнего Новгорода Дмитрий Краснов - отметил, что были выявлены системные проблемы в сфере нестационарной торговли. Например, выяснилось, что около 60% НТО находятся на территориях, которые до 2022 года должны быть приведены в порядок в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда», и их размещение не предусмотрено в проектах благоустройства.

- Взаимодействие городской власти с предпринимателями должно быть построено как услуга и проходить через МФЦ, которые будут принимать документы в режиме одного окна, - отметил депутат.

В течение двух месяцев будет готов проект новых правил размещения нестационарных торговых объектов в Нижнем Новгороде. Следующий этап - систематизация работы торговых объектов на первых этажах жилых домов.

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