2018-08-14T17:14:35+03:00
Происшествия

В Нижегородской области разыскивается 57-летний Лев Якушев

Мужчина ушел из дома в селе Вязовка 2 августа и пропал
Анастасия НАЗАРОВА
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Мужчина, вероятно, дезориентированМужчина, вероятно, дезориентирован
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Поисково-спасательный отряд «Волонтер» просит помощи в поисках 57-летнего Льва Константиновича Якушева.

2 августа около 10:30 мужичина ушел из дома в селе Вязовка Кстовского района и пропал. Возможно, дезориентирован.

Разыскивается человек ростом 173 сантиметра, нормального телосложения, с русыми, немного седыми волосами (на макушке небольшая лысина) и зелеными глазами.

На нем были черные сланцы и бежевые шорты до колен с карманами.

Особая примета - искривлен мизинец правой руки.

Любую информацию о месте нахождения пропавшего жителя Вязовки следует сообщать волонтерам по телефонам 8(831)291-51-51, 8-904-045-51-51, в полицию по каналу связи 102 или родственникам по телефону 8-910-007-77-37 (Наталья).

Напомним, в Нижегородской области и соседних регионах продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой. Во вторник, 14 августа, ПСО «Волонтер» заявил о намерениях закрыть полевой штаб на месте поисков пропавшей девочки.

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