Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» открылся в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 16:47 2018-08-14T16:47:48+03:00

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Гипермаркет по продаже строительных материалов и товаров для обустройства дома «Леруа Мерлен» открылся в Нижнем Новгороде 14 августа. Это 81-й магазин французской компании, открывшийся в России, сообщает пресс-служба облправительства.

Объем инвестиций в нижегородский проект составил 1,2 млрд рублей, инвестиционное сопровождение проекта осуществляло АО «Корпорация развития Нижегородской области».

- Реализация данного проекта - прежде всего, еще один конкретный шаг на пути развития сотрудничества Нижегородской области с французскими партнерами, а также подтверждение того, что регион является комфортным для ведения бизнеса, - подчеркнул руководитель Корпорации развития Максим Тевс.

Напомним, решение о строительстве гипермаркета было принято в 2016 году. Местом для размещения был выбран участок в Канавинском районе, на въезде в областной центр со стороны Москвы.

Планировалось, что торговый центр откроется 1 июня 2018 года.