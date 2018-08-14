2018-08-14T16:31:24+03:00
Происшествия

Полицейские изъяли у нижегородцев более 200 свертков с наркотиками

Общая масса изъятых у подозреваемых наркотических веществ превысила килограмм
Анастасия НАЗАРОВА
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Продавцов наркотиков задержали в Кстове, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ходе личного досмотра мужчины полицейские обнаружили 11 свертков с неизвестным веществом внутри, а у 29-летней женщины -15 свертков. Позже было установлено, что в свертках наркотики общей массой 10,8 грамма.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками наркоконтроля на одной из улиц Сормовского района Нижнего Новгорода обнаружено и изъято пять тайников-закладок, сделанных подозреваемыми.

Во время обыка по месту проживания задержанных оперативниками было обнаружено и изъято 215 свертков с порошкообразным веществом внутри. Общая масса изъятых у подозреваемых наркотических веществ составила около 110 грамм.

Задержанные дали признательные показания. По признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Наркодиллеры взяты под стражу.

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