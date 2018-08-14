2018-08-14T16:08:11+03:00
Общество

Оплатить проезд по безналичному расчету можно будет еще на 16 маршрутах Нижнего Новгорода

Система АСКОП сейчас устанавливают ИП Алиев М.А. и ООО "Мещеряков и К"
Юлия ДАНЧЕНКО
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Оплачивать проезд в машрутках Нижнего Новгорода станет еще проще. В данный момент еще несколько частных перевозчиков занимаются установкой системы АСКОП, которая позволяет пассажирам оплачивать проезд по безналичному расчету. об этом рассказала директор депаратмента и связи НижнегоНовгорода Елена Кузнецова.

По данным департамента, в скором времени эта система появится у перевозчика ИП Алиев М.А, который обслуживает маршруты № т-42, т-46, т-65, т-83, 87 и т-98, а также у ООО "Мещеряков и К", который обслуживает маршруты № 13, 34, 44, т-45, т-59, т-67, 75, 81, 88 и т-90.

- На совещании, которое прошло в департаменте транспорта, все частные перевозчики высказали свое согласие поставить систему АСКОП, - рассказала директор департамента Елена Кузнецова. - А с 1 января 2019 года они по закону обязаны это сделать.

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