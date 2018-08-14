Детям, отравившимся на тренировочной базе в Нижегородской области, вернут деньги

СЕГОДНЯ 15:53 2018-08-14T16:10:41+03:00

Восемь человек уже изолированы, а база закрыта

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8 августа 2018 года на тренировочной базе «Надежда» в Городецком районе произошло массовое отравление. Все началось с того, что двое детей обратились к врачу с симптомами респираторных и кишечных инфекций.

Приехавшие на место происшествия специалисты регионального Управления Роспотребнадзора взяли пробы еды, воды и смывов с объектов внешней среды. Выяснилось, что симптомы инфекций есть еще у пятерых детей и сотрудника пищеблока.

Пострадавших изолировали, а работу тренировочной базы приостановили. Проводится доследственная проверка.

Вчера, 13 августа, была проведена рабочая встреча Роспотребнадзора с администрацией тренировочной базы. Последние заявили, что готовы добровольно удовлетворить требования потерпевших.

- В рамках Закона РФ «О защите прав потребителей» потребители (родители или опекуны полностью или частично оплатившие стоимость путевок) имеют право подать претензии исполнителю услуг с требованием возместить денежные средства за неиспользованные дни отдыха, а также понесенные убытки, возникшие вследствие некачественно оказанной услуги, и компенсацию морального вреда. При неудовлетворении законных требований потребителей Управление готово оказать содействие в судебной защите потерпевших, - пояснили в ведомстве.

Управление Роспотребнадзора также сообщило, что готово проконсультировать родителей по вопросам защиты прав потребителей по телефонам: 8-910-1367703, 432-87-67 ,438-09-42, 436-74-69, 438-08-72 ,438-06 14.