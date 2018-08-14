2018-08-14T15:30:02+03:00
Общество

В Дзержинске завершился ремонт дороги на проспекте Чкалова

На обновленное дорожное покрытие нанесли разметку термопластиком
Анастасия НАЗАРОВА
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Рабочие нанесли горизонтальную разметку термопластиком на проспекте Чкалова. Дорога была отремонтирована в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщается на сайте муниципалитета.

Проспект Чкалова - главный въезд в город со стороны трассы М7 до площади Дзержинского, дорога с высоким пассажиропотоком и маршрутами общественного транспорта.

В течение лета там была выполнена фрезеровка, выложен выравнивающий слой и прочный щебеночно-мастичный асфальтобетон на участке общей площадью 2,1 километра. На это ушло 39 миллионов рублей.

Затем на новое покрытие нанесли дорожную разметку термопластиком с использованием светоотражающих частиц. Такая разметка не только долго прослужит, но и позволит снизить количество ДТП в темное время суток.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Нижнем Новгороде на 15 из 32 участков, которые отремонтированы в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», нанесены разметка термопластиком. Мэр города Владимир Панов поставил задачу - использовать для разметки на всех основных магистралях именно этот материл.

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