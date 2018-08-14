Театр «Вера» откроет новый сезон премьерой спектакля «Пламя Данко»

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-14T15:21:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый сезон для детского театра «Вера» начнется с премьеры спектакля «Пламя Данко» (12+) по мотивам рассказа Максима Горького «Старуха Изергиль». Об этом сообщается на сайте театра.

Автор инсценировки и режиссер Елена Лопухинская задумала создать пластическую постановку, наполненную сильными романтическими эмоциями и юношеским максимализмом.

За музыкальное оформление спектакля отвечает композитор Марк Булошников, за сценическое движение – балетмейстер Лидия Акинина. Она создает мощные картины рождения племени людей, охоты, убийства и ритуального служения.

Художником стал Андрей Михайлов, который поселил героев в пространство то ли далекого прошлого, то ли недалекого будущего.

- Легенда о Ларре и Данко, взятая за сюжетную основу постановки, обрастает множеством подробностей и новых персонажей, - отметили в театре «Вера».

Добавим, что театральная касса возобновит свою работу 15 августа.