2018-08-14T14:54:18+03:00
Происшествия

Экс-преподаватель вуза в Арзамасе получила 9 лет колонии за взяточничество

Ее родственница, выступавшая в роли посредника, отделалась условным сроком
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В городе Арзамасе Нижегородской области вынесен приговор и.о. заведующей кафедрой Арзамасского филиала ННГУ имени Лобачевского, обвиняемой в трех эпизодах получения взятки в значительном размере, а также ее 39-летней родственнице, занимавшейся посредничеством во взяточничестве.

Как было установлено следствием и судом, с декабря 2015 по март 2016 года преподаватель через посредника вымогала взятки от студентов заочной формы обучения за обеспечение беспрепятственного допуска к защите диплома и за получение положительной оценки на защите. При этом к защите диплома она допускала лишь при условии покупки их у ее родственницы.

Всего подсудимая получила от четырех студентов 100 тысяч рублей, которые перечислялись ей на банковскую карту.

Женщине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 1,5 миллиона рублей. Ее родственница отделалась условным сроком и штрафом 500 тысяч рублей.

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