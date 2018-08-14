2018-08-14T15:05:58+03:00
Политика

Защита Олега Сорокина вновь обжалует его арест

Экс-мэру Нижнего Новгорода продлили срок пребывания в ИВС до 1 ноября
Анастасия НАЗАРОВА
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Защита собирается обжаловать постановление Нижегородского районного суда о продлении меры пресечения до 1 ноября в отношении Олега Сорокина, экс-заместитель председателя областного Заксобрания. Об этом сообщается на сайте Нижегородского облсуда.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» писала, что Сорокина перевели из СИЗО в ИВС. По словам адвоката, его подзащитный вынужден по два часа стоять, знакомясь с делом. Михаил Бурмистров считает, что перевод стал ответной мерой после принятия судом решения не ограничивать Сорокина и его защиту в срока ознакомления с материалами дела.

На заседании 27 июля, когда экс-мэру Нижнего Новгорода снова продлили арест, задержанный рассказал присутствующим, что ИВС - это клетка размером 1,5 метра на 2 метра.

- Рядом валялся строительный мусор, шел ремонт. Следователь хочет максимально затруднить мое ознакомление с материалами, - считает бывший политик.

При этом он заявил, что если бы его отправили под домашний арест, дело бы ускорилось.

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