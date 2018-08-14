2018-08-14T12:55:23+03:00
Общество

Глеб Никитин обсудит развитие Нижегородской области с молодыми активистами

На встречу приглашено около 150 человек
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин проведет встречу с молодыми активистами региона в среду, 15 августа 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На встречу приглашено около 150 человек: студенты, преподаватели, члены Совета по делам молодежи при губернаторе и Молодежной палаты, сотрудники районных администраций и волонтеры.

Напомним, ранее сообщалось, что Глеб Никитин поддержал инициативу нижегородской делегации Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи о создании Совета как площадки для обмена мнениями и вовлечения молодежи в решение задач по развитию региона.

- Для участия в конкурсе было подано 122 заявки, во второй этап отбора прошли 42 кандидата, которые набрали наибольшее количество баллов. Конкурсная комиссия оценивала инициативы кандидатов по совершенствованию молодежной политики на территории региона. В итоге членами Совета по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области стали 22 человека, - отметили в пресс-службе правительства региона.

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