2018-08-14T12:26:32+03:00
Общество

Курбан-байрам отпразднуют нижегородские мусульмане 21 августа

Публикуем предварительную программу богослужений в мечетях
Анастасия НАЗАРОВА
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Мероприятия по случаю празднования Курбан-байрама пройдут во всех мечетях Нижнего Новгорода и области 21 августа. Об этом сообщается на сайте Духовного управления мусульман Нижегородской области.

Известна предварительная программа богослужения в мечетях Нижнего Новгорода. Свои двери мечети откроют 21 августа в 6:00. С 7:00 до 7:30 пройдет праздничная проповедь. С 7:30 до 7:40 запланировано поздравление представителей администрации города и правительства области в адрес мусульман. С 7:40 до 7:50 - праздничная молитва-намаз. В 7:50 начнутся хутба и молитвы.

Мечети в приволжской столице располагаются по следующим адресам: Нижегородская соборная мечеть (Нижегородский район, Казанская набережная,6), Соборная мечеть «Тауба» (Автозаводский район, улица Мельникова,7) и Нижегородская мечеть имени Абдулвахида Сулеймани (Ленинский район, улица Ижевская,42а).

Дополнительная информация по телефону 8 (831) 215-10-44.

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