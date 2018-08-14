2018-08-14T12:12:09+03:00
Общество

Глеб Никитин посетит Балахнинский район с рабочим визитом 14 августа

Глава региона посетит ведущие предприятия района
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин посетит с рабочим визитом Балахнинский район во вторник, 14 августа 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, в рамках визита запланировано посещение социально-значимых объектов Балахнинского района: целлюлозно-бумажного комбината «Волга», «Правдинского радиозавода», а также завода «Узола», где внедряются бережливые технологии в рамках реализации проекта «Эффективная губерния». Главная задача этого проекта в сфере промышленности – улучшение условий труда людей и повышение производительности труда, и, как следствие, рост эффективности производства. В целом же программа предполагает внедрение бережливых технологий не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите и госуправлении.

- Кроме того, в рамках рабочего визита в Балахнинский район 14 августа Глеб Никитин проведет встречу с общественностью в районном Доме культуры, - отмечается в пресс-службе правительства Нижегородской области.

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