В проект «Эффективная губерния» вошли два нижегородских предприятия

СЕГОДНЯ 12:10 2018-08-14T12:10:12+03:00

За год им предстоит реализовать около 20 проектов по внедрению бережливых технологий

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Проект «Эффективная губерния» стартовал в сельском хозяйстве Нижегородской области. В первую волну вошли два предприятия Ковернинского района – СПК «Семинский» и ООО «Племзавод имени Ленина», передает пресс-служба областного правительства.

В 2018 году этим предприятиям надо реализовать около 20 проектов по внедрению бережливых технологий. Они, к примеру, позволят, снизить потери в процессе производства молока и сократить расходы на ГСМ при планировании.

- Важно создать банк лучших практик в сельском хозяйстве, чтобы потом тиражировать их по всему региону, - отметил глава региона Глеб Никитин.

Специалисты проектного офиса облправительства и «Росатом» выяснили, что за один рабочий день доярка проходит несколько километров. При этом на основную работу она тратит только 10-20% времени.

- Получается, доярка слишком сильно устает, вынуждена совершать огромное количество лишних действий, из-за чего сделать, то есть заработать, за день она успевает совсем немного. Ситуацию можно и нужно менять, - добавил Никитин.