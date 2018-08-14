2018-08-14T11:26:47+03:00
Происшествия

В Бутурлинском районе возбуждено уголовное дело в отношении матери годовалого малыша

По недосмотру 20-летней женщины ребенок чуть было не погиб
Анастасия НАЗАРОВА
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Прокуратура Бутурлинского района установила факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей 20-летней матери малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно предоставленной информации, годовалый малыш проживал в антисанитарных условиях, без соблюдения режима сна и отдыха, без питания, которое положено ребенку его возраста.

В какой-то момент халатной и беззаботность местной жительницы чуть было не привели к трагическим последствиям – была реальная возможность причинение вреда жизни и здоровью мальчика.

Материалы проверки прокуратура района направила в полицию. По результатам их рассмотрения в отношении нерадивой матери органом дознания возбуждено уголовное дело по ст.156 Уголовного кодекса РФ - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним.

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