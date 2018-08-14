Крупный пожар произошел в Вознесенском районе

СЕГОДНЯ 11:14 2018-08-14T11:14:54+03:00

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Страшный пожар случился в селе Нарышкино Вознесенского района 13 августа. Сообщение о возгорании поступило в 13:53, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

К сожалению, пожар был поздно обнаружен, и на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огнем были охвачены надворные постройки, личный жилой дом и баня.

В результате возгорания сгорели все три объекта на общей площади 76 квадратных метров. В тушении были задействованы восемь человек личного состава и четыре единицы техники. Предполагаемая причина – поджог.

Ранее сообщалось, что 13 августа в 18:21 поступила информация о пожаре на балконе жилого дома по улице Надежды Сусловой в Советском районе. Неизвестный швырнул на балкон непотушенный бычок, что послужило причиной пожара. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жителей многоэтажки, среди которых были и дети.

Добавим, за минувшие сутки поступили сообщения о двенадцати пожарах в Нижегородской области, два из них в Нижнем Новгороде. Огнем повреждены четыре личных жилых дома, две квартиры и тринадцать строений.