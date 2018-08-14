Жителей многоэтажки на улице Надежды Сусловой эвакуировали из-за пожара
Сообщение о пожаре на балконе девятиэтажного дома на улице Надежды Сусловой в Советском районе 13 августа в 18:21. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали по лестничным маршам 27 жильцов дома, в том числе семь детей. Пострадавших не было.
В общей сложности в тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава и шесть единиц техники.
Сгорело имущество на балконе на площади шесть квадратных метров. Установлено, что пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц - на балкон залетел окурок.
Добавим, что за минувшие сутки поступили сообщения о двенадцати пожарах в Нижегородской области, два из них в Нижнем Новгороде. Огнем повреждены четыре личных жилых дома, две квартиры и тринадцать строений.