2018-08-14T10:45:08+03:00
Происшествия

Жителей многоэтажки на улице Надежды Сусловой эвакуировали из-за пожара

В тушении возгорания были задействованы 19 спасателей
Анастасия НАЗАРОВА
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Сообщение о пожаре на балконе девятиэтажного дома на улице Надежды Сусловой в Советском районе 13 августа в 18:21. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали по лестничным маршам 27 жильцов дома, в том числе семь детей. Пострадавших не было.

В общей сложности в тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава и шесть единиц техники.

Сгорело имущество на балконе на площади шесть квадратных метров. Установлено, что пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц - на балкон залетел окурок.

Добавим, что за минувшие сутки поступили сообщения о двенадцати пожарах в Нижегородской области, два из них в Нижнем Новгороде. Огнем повреждены четыре личных жилых дома, две квартиры и тринадцать строений.

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