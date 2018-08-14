На улице 40 лет Победы в Приокском районе появились расширенные парковки

СЕГОДНЯ 09:15 2018-08-14T09:16:14+03:00

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Рабочая комиссия во главе с руководителем администрации Приокского района Михаилом Шатиловым проверила благоустройство территории на улице 40 лет Победы. Объект приводился в порядок в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», передает пресс-служба муниципалитета.

Около дома №10 подрядчик срезал старый асфальт, расширил парковки, установил новый бортовой камень и заасфальтировал тротуары. В районе дома №6 сначала демонтировали старый бортовой камень, а затем установили новый. У дома №1 срезали старый асфальт.

Вдобавок ко всему по заявкам жителей ОАО «ДУК Приокского района» отремонтировал десять входных групп, в планах привести в порядок еще 46.

- Как и на других территориях, в Приокском районе в рамках благоустройства люди выбирают строительство парковочных карманов, установку спортивных площадок и ремонт входных групп. Получается, что приоритетный проект стал продуктивной площадкой для диалога жителей и ДУКа, - уточнил Шатилов.