2018-08-14T09:09:48+03:00
Общество

Нижегородское УФАС возбудило два дела в отношении «Ленты»

Юридическое лицо установило разные штрафные санкции для каждого поставщика
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородское УФАС России возбудило два дела в отношении ООО «Лента» (федеральная торговая сеть) по признакам нарушения ч.1 ст.13 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Специалисты ведомства проанализировали договоры поставок, заключенные юридическим лицом с местными поставщиками куриного мяса и алкогольной продукции. Установлено, что положения создают дискриминационные условия для поставщиков.

В договорах установлены штрафные санкции. По закону их перечень одинаков для всех поставщиков на рынке. Однако в случае с «Лентой» размер штрафных санкций разный для каждого поставщика.

Такие условия договора и фактические действия торговой сети по взиманию штрафных санкций квалифицировано как нарушение п. 1 ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».)

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