2018-08-13T18:16:50+03:00
Общество

В Нижегородской области появится комплекс для выращивания томатов

Планируемый объем инвестиций составляет два миллиарда рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава Нижегородской области Глеб Никитин подписал с гендиректором Корпорации развития региона Максимом Тевсом, гендиректором ОАО Агрокомбинат «Горьковский» Евгением Солодаевым и гендиректором ООО «ДМ-Инвест» Михаилом Гениным соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству тепличного комплекса для круглогодичного выращивания томатов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, начать строительство планируется в 2019 году, а объем инвестиций составит около двух миллиардов рублей. Комплекс получит название ООО «Агрокомбинат «Ново-Горьковский».

- Теплицы высотой шесть метров с двойным боковым и одинарным верхним остеклением будут оборудованы системами зашторивания, а вентиляция, микроклимат и освещение можно будет регулировать в зависимости от необходимости. Это позволит получать урожай до восьми тысяч тонн томатов в год, - отметил Евгений Солодаев.

Напомним, решение о создании АО «Корпорация развития Нижегородской области» было объявлено главой региона Глебом Никитиным во время встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти региона в декабре 2017 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кастинг конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород – 2018» пройдет 23 августа
В Нижнем Новгороде на отремонтированные дороги нанесли термопластик
Нижегородец сбил 15-летнюю велосипедистку
Пьяный мужчина чуть не зарубил соседку своей сожительницы в Уренском районе
Телезвезда Лариса Вербицкая проведет фестиваль скандинавской ходьбы в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде более половины жилых домов получили паспорта готовности к отопительному сезону
Выбран подрядчик для благоустройства Щелоковского хутора
МЧС предупреждает нижегородцев о сильных порывах ветра 13 августа
16-летняя мотоциклистка сбила четырех пешеходов в Ардатовском районе
Сквер им. 1905 года хотят благоустроить в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области темп роста жилья увеличился на 4,6%
В Дзержинске погиб пассажир иномарки, за рулем которой был пьяный водитель
Праздничную иллюминацию включат на нижегородской телебашне 13 августа
Глеб Никитин открыл на Бору новую площадь Георгия Победоносца
Четыре человека утонули в выходные в Нижегородской области
ФК «НН» проведет «Открытый урок» для воспитанников социальных приютов
МЧС предупреждает нижегородцев о высокой пожароопасности лесов
Локомотив пассажирского поезда загорелся на перегоне Денисово – Вязники 12 августа
ФК «Нижний Новгород» на выезде вырвал победу у «Томи»
Двадцать свертков с наркотиками изъяли у водителя в Кстовском районе