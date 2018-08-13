В Нижегородской области появится комплекс для выращивания томатов

СЕГОДНЯ 18:16 2018-08-13T18:16:50+03:00

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин подписал с гендиректором Корпорации развития региона Максимом Тевсом, гендиректором ОАО Агрокомбинат «Горьковский» Евгением Солодаевым и гендиректором ООО «ДМ-Инвест» Михаилом Гениным соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству тепличного комплекса для круглогодичного выращивания томатов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, начать строительство планируется в 2019 году, а объем инвестиций составит около двух миллиардов рублей. Комплекс получит название ООО «Агрокомбинат «Ново-Горьковский».

- Теплицы высотой шесть метров с двойным боковым и одинарным верхним остеклением будут оборудованы системами зашторивания, а вентиляция, микроклимат и освещение можно будет регулировать в зависимости от необходимости. Это позволит получать урожай до восьми тысяч тонн томатов в год, - отметил Евгений Солодаев.

Напомним, решение о создании АО «Корпорация развития Нижегородской области» было объявлено главой региона Глебом Никитиным во время встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти региона в декабре 2017 года.