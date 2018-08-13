2018-08-13T18:15:26+03:00
Общество

Кастинг конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород – 2018» пройдет 23 августа

Поучаствовать в отборе могут незамужние девушки в возрасте 16-25 лет
Анастасия НАЗАРОВА
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Отбор красавиц на участие в 23-м конкурсе красоты «Мисс Нижний Новгород – 2018» состоится в клубе по адресу Нижневолжская набережная, 16 23 августа в 13:00. Об этом сообщают организаторы.

Прийти на кастинг и попытать удачу могут девушки в возрасте от 16 до 25 лет, ростом не ниже 168 сантиметров. Важно, чтобы в паспорте отсутствовал штамп о действующем браке.

Напомним, что есть предварительная регистрация на кастинг. Чтобы пройти ее, надо загрузить две фотографии в альбом https://vk.com/album-30262312_255116413. Затем подтвердить свое участие лично в офисе бюро «Мисс Нижний Новгород» (улица Ульянова, 10а, второй вход, пятый этаж) и заполнить анкету участника. С собой надо захватить две распечатанные фотографии (портрет и в полный рост).

Кроме того, регистрацию можно пройти в день отбора.

23 августа нужно прийти с купальником и туфлями на каблуках. Приветствуется легкий дневной макияж.

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