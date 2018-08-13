В Нижнем Новгороде на отремонтированные дороги нанесли термопластик

СЕГОДНЯ 17:56 2018-08-13T18:02:13+03:00

Речь идет о 15 из 32 участков, которые приведены в порядок в рамках федеральной программы

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На 15 из 32 отремонтированных по проекту «Безопасные и качественные дороги» участках нанесена термопластичная разметка. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

По словам замглавы администрации Нижнего Новгорода, такая разметка отражает свет лучше привычной и не исчезает после зимы.

Температура термопластика составляет порядка 190 градусов, что дает отличное сцепление с асфальтом. На термопластик под давлением распыляется стеклошарик, благодаря которому обеспечивается нужный угол светоотражения.

Напомним, в ночь с 31 июля на 1 августа мэр Владимир Панов вместе со специалистами городской администрации и общественниками проверил, как идет работа по нанесению инновационной разметки на дорогах.

- Я поставил задачу на всех основных магистралях использовать для разметки термопластик. Это год гарантии. То есть через год мы должны сюда прийти и увидеть покрытие почти в таком же состоянии, как сейчас, - отметил мэр.