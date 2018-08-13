2018-08-13T17:21:21+03:00
Происшествия

Нижегородец сбил 15-летнюю велосипедистку

Из-за полученных в результате ДТП девочка была госпитализирована
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Девочка 2003 года рождения оказалась под колесами иномарки «Пежо» 12 августа. Ей понадобилась госпитализация, сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло в Пильнинском районе на улице Гагарина в селе Красная горка в 11:00. Водитель легковушки сбил юную велосипедистку, пересекавшую проезжую часть перед близко идущим транспортом.

Выяснилось, что пострадавшая – ученица одной из московских школ. На улице она была без сопровождения взрослых. В результате ДТП госпитализирована.

Напомним, в Ардатовском районе 16-летняя мотоциклистка без прав сбила четырех пешеходов. Пострадавшие шли по краю проезжей части.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске 10 августа случилось смертельное ДТП, в котором погиб 41-летний пассажир. Автомобилем управлял нетрезвый водитель. Он не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В итоге 33-летнего мужчину госпитализировали с множественными переломами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижегородской области появится комплекс для выращивания томатов
Кастинг конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород – 2018» пройдет 23 августа
В Нижнем Новгороде на отремонтированные дороги нанесли термопластик
Пьяный мужчина чуть не зарубил соседку своей сожительницы в Уренском районе
Телезвезда Лариса Вербицкая проведет фестиваль скандинавской ходьбы в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде более половины жилых домов получили паспорта готовности к отопительному сезону
Выбран подрядчик для благоустройства Щелоковского хутора
МЧС предупреждает нижегородцев о сильных порывах ветра 13 августа
16-летняя мотоциклистка сбила четырех пешеходов в Ардатовском районе
Сквер им. 1905 года хотят благоустроить в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области темп роста жилья увеличился на 4,6%
В Дзержинске погиб пассажир иномарки, за рулем которой был пьяный водитель
Праздничную иллюминацию включат на нижегородской телебашне 13 августа
Глеб Никитин открыл на Бору новую площадь Георгия Победоносца
Четыре человека утонули в выходные в Нижегородской области
ФК «НН» проведет «Открытый урок» для воспитанников социальных приютов
МЧС предупреждает нижегородцев о высокой пожароопасности лесов
Локомотив пассажирского поезда загорелся на перегоне Денисово – Вязники 12 августа
ФК «Нижний Новгород» на выезде вырвал победу у «Томи»
Двадцать свертков с наркотиками изъяли у водителя в Кстовском районе