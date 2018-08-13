Нижегородец сбил 15-летнюю велосипедистку

СЕГОДНЯ 17:21 2018-08-13T17:21:21+03:00

Из-за полученных в результате ДТП девочка была госпитализирована

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Девочка 2003 года рождения оказалась под колесами иномарки «Пежо» 12 августа. Ей понадобилась госпитализация, сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло в Пильнинском районе на улице Гагарина в селе Красная горка в 11:00. Водитель легковушки сбил юную велосипедистку, пересекавшую проезжую часть перед близко идущим транспортом.

Выяснилось, что пострадавшая – ученица одной из московских школ. На улице она была без сопровождения взрослых. В результате ДТП госпитализирована.

Напомним, в Ардатовском районе 16-летняя мотоциклистка без прав сбила четырех пешеходов. Пострадавшие шли по краю проезжей части.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске 10 августа случилось смертельное ДТП, в котором погиб 41-летний пассажир. Автомобилем управлял нетрезвый водитель. Он не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В итоге 33-летнего мужчину госпитализировали с множественными переломами.