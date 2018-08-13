2018-08-13T16:34:58+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина чуть не зарубил соседку своей сожительницы в Уренском районе

Она получила удары топором за то, что вступилась за его подругу
Анастасия НАЗАРОВА
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Уголовное дело возбуждено в отношении 43-летнего мужчины, который подозревается в попытке убийства своей 56-летней соседке. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, днем 12 августа в районном поселке Арья Уренского района нетрезвый мужчина нанес соседке удары топором по руке и голове. При этом женщина просто вступилась за сожительницу подозреваемого, которую стал избивать злоумышленник.

Потерпевшей вовремя оказали медицинскую помощь, поэтому она осталась жива. Подозреваемый задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ. Скоро ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Добавим, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 119 УК РФ - угроза убийством. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что в Балахнинском районе 33-летней женщине отрубили часть стопы. В содеянном признался ее 33-летний сожитель.

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