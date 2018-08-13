2018-08-13T15:43:47+03:00
Общество

Телезвезда Лариса Вербицкая проведет фестиваль скандинавской ходьбы в Нижнем Новгороде

Компанию знаменитости составит российский журналист Никита Белоголовцев
Анастасия НАЗАРОВА
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Фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в нижегородском парке «Швейцария» 18 августа, сообщают организаторы. Вести фестиваль будут телезвезда Лариса Вербицкая и журналист Никита Белоголовцев.

Участники научатся правильной технике ходьбы с палками, а также познакомятся с дыхательной гимнастикой цигун. Кроме того, в программе соревнования на дистанции четыре километра в разных возрастных категориях, где можно выиграть ценные призы.

Стартует фестиваль в 11:00, регистрация на соревнования продлится до 12:45. Мастер-классы по скандинавской ходьбе запланированы на 11:30, 13:10, 14:10, 15:10 и 17:15. Пробная прогулка для всех желающих стартует в 12:00 и 16:15, занятия цигун – в 12:15 и 15:10. Соревнования будут проходить с 13:00 до 17:30.

Добавим, все мероприятия в рамках фестиваля проводятся бесплатно, а палки для тренировочных упражнений или состязаний выдаются прямо на месте. Заранее зарегистрироваться на сайте фестивальходьбы.рф нужно только тем, кто собирается участвовать в соревнованиях.

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