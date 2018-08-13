В Нижнем Новгороде более половины жилых домов получили паспорта готовности к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-13T15:47:22+03:00

Ремонтные работы завершены в 198 котельных из 250

Изменить размер текста: A A

В столице Приволжья продолжается подготовка объектов инженерной инфраструктуры, жилфонда и социальной сферы к новому отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

По информации профильного департамента, 13 августа из 7,7 тысячи многоквартирных домов на 6,8 тысячи домах выполнены работы по промывке и опрессовке внутренних систем отопления (89% от всего жилфонда).

Централизованные системы теплоснабжения муниципальных учреждений образования подготовлены на 96%, культуры - на 82%, а спорта - на 79%.

В госжилинспекцию региона на согласование направлены 5,3 тысячи паспортов готовности МКД к осенне-зимнему периоду, что составляет 55% от общего количества.

Теплоснабжающие организации заканчивают испытания подведомственных сетей на прочность и плотность. Объем выполненных работ - 85% от намеченного плана.