2018-08-13T15:47:22+03:00
Недвижимость

В Нижнем Новгороде более половины жилых домов получили паспорта готовности к отопительному сезону

Ремонтные работы завершены в 198 котельных из 250
Анастасия НАЗАРОВА
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В столице Приволжья продолжается подготовка объектов инженерной инфраструктуры, жилфонда и социальной сферы к новому отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

По информации профильного департамента, 13 августа из 7,7 тысячи многоквартирных домов на 6,8 тысячи домах выполнены работы по промывке и опрессовке внутренних систем отопления (89% от всего жилфонда).

Централизованные системы теплоснабжения муниципальных учреждений образования подготовлены на 96%, культуры - на 82%, а спорта - на 79%.

В госжилинспекцию региона на согласование направлены 5,3 тысячи паспортов готовности МКД к осенне-зимнему периоду, что составляет 55% от общего количества.

Теплоснабжающие организации заканчивают испытания подведомственных сетей на прочность и плотность. Объем выполненных работ - 85% от намеченного плана.

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