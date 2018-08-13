2018-08-13T14:12:52+03:00
Общество

Выбран подрядчик для благоустройства Щелоковского хутора

Работы в районе дома №32 по Анкудиновскому шоссе надо выполнить до 15 сентября
Анастасия НАЗАРОВА
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Благоустройство Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде выполнил ООО ПСК «Строительная механика» (Ханты-Мансийск). Именно эта фирма стала победителем аукциона, который проводила городская администрация, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит благоустроить территорию в районе дома №32 по Анкудиновскому шоссе – дополнительный участок Щелоковского хутора. Срок выполнения работ – до 15 сентября 2018 года.

Там надо снести аварийные деревья, отремонтировать существующее асфальтовое покрытие, построить бетонный переход через ручей, задекорировать зону ручья галькой, озеленить территорию, обустроив цветники, и установить малые архитектурные формы.

Начальная цена контракта составляется 23 миллиона рублей. Источник финансирования – бюджет города в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.

Вместе с тем ООО «Дорожник» (Краснобаковский район) займется комплексным благоустройством пляжных зон на Втором и Третьем озерах Щелоковского хутора. Подрядчика выбрали также путем проведения аукциона. Работы надо выполнить до 15 сентября. Цена контракта – 30,48 миллиона рублей.

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