МЧС предупреждает нижегородцев о сильных порывах ветра 13 августа

СЕГОДНЯ 13:58 2018-08-13T13:58:36+03:00

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МЧС информирует жителей Нижнего Новгорода и области об усилении юго-западного и западного ветра с 14:00 до 17:00 13 августа. По данным ФГБУ «Верхневолжское УГМС», ожидаются порывы ветра 13-18 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможны чрезвычайные ситуации не выше муниципального уровня, связанные с повреждением или обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением строительных кранов, широкоформатных и ветхих конструкций, а также с падением деревьев.

По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, если сильный порывистый ветер застал вас на улице, надо постараться укрыться в ближайшем здании.

- Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва, - напоминают спасатели.