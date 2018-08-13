16-летняя мотоциклистка сбила четырех пешеходов в Ардатовском районе

СЕГОДНЯ 13:24 2018-08-13T13:24:51+03:00

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Четыре пешехода оказались под колесами мотоцикла в Ардатовском районе 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Управляя мотоциклом марки Jianshe без госномеров, 16-летняя девушка без прав наехала на пешеходов, которые шли по краю проезжей части в поселке Мухтолово.

В результате аварии пострадала водитель мотоцикла – одиннадцатиклассница. Женщина 1978 года рождения получила закрытую черепную травму и сотрясение мозга. Пострадавшими также числятся девочки 2003 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске 10 августа случилось смертельное ДТП, в котором погиб 41-летний пассажир. Автомобилем управлял нетрезвый водитель. Он не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В итоге 33-летнего мужчину госпитализировали с множественными переломами.