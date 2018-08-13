2018-08-13T12:18:00+03:00
Общество

Сквер им. 1905 года хотят благоустроить в Нижнем Новгороде

Районная администрация ищет подрядчика для выполнения работ
Анастасия НАЗАРОВА
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Благоустройство сквера им. 1905 года в Нижегородском районе обойдется примерно в 52,7 миллиона рублей. Районная администрация объявила аукцион по отбору подрядной организации, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В рамках первой очереди планируется вернуть историческую планировку сквера около площади Свободы, обновить существующее мощение и восстановить тропиночную сеть, а также установить информационные пилоны и плиту-сигнацию у Острога. Кроме того, в планах подсветить светильниками в мощении памятник героям и жертвам революции 1905 года.

Вдобавок ко всему подготовят к изменениям в 2019 году зоны остановок со стороны площади Свободы и улицы Белинского.

Начальная цена контракта – 52 742 970 рублей. Выбрать фирму-подрядчика предстоит до конца августа 2018 года.

Напомним, что преображение сквера им. 1905 года будет проходить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Общественные обсуждения концепций благоустройства городских пространств проводились в каждом районе Нижнего Новгорода с 9 по 15 апреля 2018 года, в них приняли участие свыше 200 тысяч горожан.

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