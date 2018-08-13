2018-08-13T13:15:37+03:00
Общество

В Нижегородской области темп роста жилья увеличился на 4,6%

За первые шесть месяцев 2018 года построено более 500 тысяч квадратных метров жилья
Анастасия НАЗАРОВА
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На 4,6% увеличился темп роста ввода жилых домов в Нижегородской области за январь-июнь 2018 года. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Росстат.

За первые шесть месяцев нового года в регионе построено 542,5 тысячи квадратных метров жилья. Сейчас Нижегородская область на четвертом месте в Приволжском федеральном округе по вводу жилья и на тринадцатом месте в Российской Федерации.

По итогам первого полугодия темп роста ввода жилья превысил 104,6%.

Как сообщалось ранее, в марте глава региона Глеб Никитин предложил меры и поправки в федеральные законы для улучшения положения дольщиков и добросовестных застройщиков. По мнению руководителя, надо законодательно обязать банки предоставлять обманутым дольщикам льготный период уплаты процентов по ипотечному кредиту.

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