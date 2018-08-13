В Дзержинске погиб пассажир иномарки, за рулем которой был пьяный водитель

СЕГОДНЯ 11:56 2018-08-13T11:56:10+03:00

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41-летний пассажир Renaut погиб в аварии с пьяным водителем в Дзержинске. ДТП случилось на проспекте Свердлова,88 в 6:3510 августа. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Установлено, что 33-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

В результате водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом обеих костей верхней трети правой голени и обеих костей левого предплечья. Мужчина госпитализирован. Его пассажир получил смертельное ранение.

Добавим, что за минувшую пятницу, 10 августа, в Нижегородской области зафиксировано 21 ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, ранено 29 человек. В Нижнем Новгороде произошло семь аварии, в которых ранено восемь человек.

Кроме того, сотрудниками ГАИ выявлено почти 18 тысяч нарушений правил дорожного движения водителями. Из них 30 – в состоянии алкогольного опьянения, 12 – без права управления, 3 – повторно управлявших транспортным средством в пьяном виде (привлечены по ст. 264 УК РФ), остальные – нарушения скоростного режима.