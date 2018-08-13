Праздничную иллюминацию включат на нижегородской телебашне 13 августа

СЕГОДНЯ 11:25 2018-08-13T11:25:02+03:00

Акция приурочена к 17-летию Российской телевизионной и радиовещательной сети

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Нижегородская телебашня зажжет праздничную подсветку в День рождения Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) 13 августа в 21:00. В этот день ей исполняется 17 лет, сообщает пресс-служба филиала РТРС.

По такому случаю на световом панно телебашни будут отображаться оригинальные тематические световые сценарии.

- Появление единого государственного оператора эфирного телерадиовещания позволило реализовать самый масштабный инфраструктурный проект отрасли связи в истории современной России - строительство сети цифрового эфирного телевидения, - подчеркнул директор филиала РТРС «Нижегородский ОРТПЦ» Михаил Небольсин.

Благодаря внедрению новых технологий вещания жители Нижегородской области получили возможность смотреть цифровые телеканалы в высоком качестве и без абонентской платы.

Напомним, в преддверии ЧМ-2018 Нижегородская телебашня «запела» и «оделась» во флаги стран-участниц мундиаля.

Сообщалось также, что в апреле башня была украшена цветами российского флага, а в День Победы - звездами, российским триколором и праздничными надписями.