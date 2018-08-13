2018-08-13T10:18:35+03:00
Общество

Глеб Никитин открыл на Бору новую площадь Георгия Победоносца

Торжественная церемония была приурочена к 80-й годовщине присвоения Бору статуса города
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин открыл новую площадь на Бору в воскресенье, 12 августа 2018 года. В этот день отмечалось 80-летие со дня присвоения Бору городского статуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Новая площадь и памятник – прекрасные подарки к юбилею города, - отметил Глеб Никитин. – Для нашей страны Георгий Победоносец всегда являлся символом победы добра над злом, а сегодня его имя напрямую связано и с памятью о Победе в Великой Отечественной войне. Устанавливая этот монумент, мы продолжаем традиции, заложенные нашими предками, и обозначаем значимость нижегородской земли в историческом наследии России.

Глеб Никитин подчеркнул также, что на Бору создается новое общественное пространство, за которое жители города отдали наибольшее количество голосов при выборе объектов для благоустройства в рамках проекте «Формирование комфортной городской среды».

- Проект получил название «Борское Волгоречье», и в его рамках планируется создать духовно-просветительский центр в составе «Сергиевской слободы». Надо, чтобы туристам было интересно провести время на Бору, задержавшись тут минимум на день после поездки на канатной дороге, - подчеркнул Глеб Никитин.

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