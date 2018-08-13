2018-08-13T10:01:49+03:00
Происшествия

Четыре человека утонули в выходные в Нижегородской области

Тела погибших были извлечены из водоемов в Нижнем Новгороде, Воротынском, Лысковском и Навашинском районах
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Четыре человека погибли за выходные 11-12 августа 2018 года, утонув при купании на водоемах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Два происшествия было зарегистрировано в субботу, 11 августа 2018 года. В 19:15 было извлечено тело мужчины из озера Земснаряда в Автозаводском районе, его личность в настоящее время устанавливается. Еще один мужчина, в возрасте 63 лет, утонул в реке Оке в селе Ефаново под Навашином.

Еще два происшествия были зарегистрированы в воскресенье, 12 августа. В 10:30 поступило сообщение об обнаружении тела погибшего 27-летнего мужчины. Его извлекли из реки Волги у деревни Фокино Воротынского района.

39-летний мужчина из города Лысково также утонул в реке Волге. Его тело было извлечено из воды местными жителями. Обстоятельства происшествий устанавливаются, причины выясняются.

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